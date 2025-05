Pfusch am Bau? - Ärger an der Wolfsschlucht Langenchursdorf

Im März 2023 hat der Ausbau der Wolfsschlucht begonnen. Bis Dezember 2025 soll er abgeschlossen sein. Der Verkehr rollt inzwischen, und der Busknoten wird genutzt. Unmut gibt es trotzdem.

Der Verkehr an der Wolfsschlucht in Langenchursdorf rollt seit Januar wieder. Das ist eher als geplant. Zufrieden sind Anlieger und Nutzer des neuen Busbahnhofs dennoch nicht. So wurde die frisch asphaltierte Fahrbahn in der vergangenen Woche teils schon wieder aufgerissen. Zudem beklagt Ortsvorsteherin Franziska Gutte, dass die Linie 113 direkt...