Picknick-Konzert im Stadtpark Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
Der Musikverein Lichtenstein und die Stadtkapelle Stollberg musizieren auf der Zillinsel.
Ein bunter Mix an Blasmusik ist am Sonntag auf der Zillinsel des Stadtparks in Lichtenstein zu erleben. Beim Picknick-Konzert des Musikvereins Lichtenstein werden Titel von der klassischen Polka über Country bis hin zu Oldies geboten. Neben dem etwa 40-köpfigen Orchester der Gastgeber ist diesmal auch die Stadtkapelle Stollberg unter Leitung von...
