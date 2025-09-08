Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Oberlungwitz und Glauchau klickten viermal die Handschellen.
In Oberlungwitz und Glauchau klickten viermal die Handschellen. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa/Archiv
In Oberlungwitz und Glauchau klickten viermal die Handschellen.
In Oberlungwitz und Glauchau klickten viermal die Handschellen. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Polizei fasst vier Graffiti-Sprüher auf frischer Tat
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verdächtigen waren in Oberlungwitz und Glauchau zugange. Nun laufen gegen sie Ermittlungsverfahren. Nach Kunst sah das Ganze nicht aus.

Polizisten haben in der Region vier Graffiti-Sprüher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Montag berichtete, gingen ihr zunächst am Freitag zwei Verdächtige in Oberlungwitz ins Netz. Kurz nach 23 Uhr hatte demnach ein Zeuge gemeldet, dass sich zwei Männer an der Waldenburger Straße/Goldbachstraße an zwei Stromkästen zu schaffen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
04.09.2025
1 min.
Brand-Erbisdorf: Reisebus mit Hakenkreuz beschmiert
Die Polizei sucht in Brand-Erbisdorf unbekannte Hakenkreuz-Schmierer.
Die Täter richten mit ihrer Farbattacke erheblichen Schaden an.
Heiko Hößler
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
23.08.2025
1 min.
Plauen: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat geschnappt
In Plauen wurden in der Nacht zu Samstag Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt.
Polizisten stellten in der Nacht zu Samstag nach einem Bürgerhinweis zwei 20-Jährige.
Ronny Hager
Mehr Artikel