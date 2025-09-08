Polizei fasst vier Graffiti-Sprüher auf frischer Tat

Die Verdächtigen waren in Oberlungwitz und Glauchau zugange. Nun laufen gegen sie Ermittlungsverfahren. Nach Kunst sah das Ganze nicht aus.

Polizisten haben in der Region vier Graffiti-Sprüher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Montag berichtete, gingen ihr zunächst am Freitag zwei Verdächtige in Oberlungwitz ins Netz. Kurz nach 23 Uhr hatte demnach ein Zeuge gemeldet, dass sich zwei Männer an der Waldenburger Straße/Goldbachstraße an zwei Stromkästen zu schaffen... Polizisten haben in der Region vier Graffiti-Sprüher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Montag berichtete, gingen ihr zunächst am Freitag zwei Verdächtige in Oberlungwitz ins Netz. Kurz nach 23 Uhr hatte demnach ein Zeuge gemeldet, dass sich zwei Männer an der Waldenburger Straße/Goldbachstraße an zwei Stromkästen zu schaffen...