Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einer Unfallflucht war die Polizei in Bernsdorf im Einsatz.
Nach einer Unfallflucht war die Polizei in Bernsdorf im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Nach einer Unfallflucht war die Polizei in Bernsdorf im Einsatz.
Nach einer Unfallflucht war die Polizei in Bernsdorf im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Polizeieinsatz in Bernsdorf: Betrunkene Renault-Fahrerin flüchtet nach Unfall zu Fuß
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sachschaden an Hauswand und Fahrzeug wird auf rund 5000 Euro beziffert. Wo die Beamten die 68-jährige Frau angetroffen haben und welchen Wert der Atemalkoholtest anzeigte.

Ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden ist, hat am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz in Bernsdorf gesorgt. Die Summe setzt sich aus einem Schaden von rund 3000 Euro an der Hauswand und von rund 2000 Euro am Fahrzeug zusammen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
07:20 Uhr
2 min.
Unfall in Hohenstein-Ernstthal: Drei Verletzte und zwei abschleppreife Autos
Nach dem Unfall war die Straße in Hohenstein-Ernstthal mehr als zwei Stunden voll gesperrt.
Die Straße „Am Bahnhof“ war am Donnerstagabend mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Sachschaden: 11.000 Euro. Klarheit gibt es für die Polizei zur Unfallursache. Was ist passiert?
Holger Frenzel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
07.08.2025
1 min.
Polizeieinsatz in Bernsdorf: Mann schlägt Scheiben mit Metallstange ein
In Bernsdorf war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Polizei im Einsatz.
Schäden gab es an einem BMW und an einem Wohngebäude. Die Beamten trafen einen Tatverdächtigen an der Hauptstraße an. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel