Polizeieinsatz in Bernsdorf: Mann schlägt Scheiben mit Metallstange ein

Schäden gab es an einem BMW und an einem Wohngebäude. Die Beamten trafen einen Tatverdächtigen an der Hauptstraße an. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei war am Mittwoch in Bernsdorf (Landkreis Zwickau) im Einsatz. Der Grund: An der Hauptstraße wurden zwei Scheiben eingeschlagen – erst bei einem Auto und dann bei einer Wohnung.