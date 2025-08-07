Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Bernsdorf war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Polizei im Einsatz.
In Bernsdorf war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Polizei im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
In Bernsdorf war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Polizei im Einsatz.
In Bernsdorf war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Polizei im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Polizeieinsatz in Bernsdorf: Mann schlägt Scheiben mit Metallstange ein
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schäden gab es an einem BMW und an einem Wohngebäude. Die Beamten trafen einen Tatverdächtigen an der Hauptstraße an. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei war am Mittwoch in Bernsdorf (Landkreis Zwickau) im Einsatz. Der Grund: An der Hauptstraße wurden zwei Scheiben eingeschlagen – erst bei einem Auto und dann bei einer Wohnung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
1 min.
Polizei ermittelt wegen Auto-Einbrüchen in Chemnitz
Drei Einbrüche in Autos untersucht die Chemnitzer Polizei seit Montag.
Drei Fälle wurden am Montag angezeigt. Der Schaden beträgt über 1000 Euro.
Erik Anke
03.08.2025
1 min.
In Burgstädt sorgt ein Randalierer für einen Polizeieinsatz
Die Polizei muss in Burgstädt wegen eines Randalierers ausrücken.
Ein 28-Jähriger beschädigt zunächst mutwillig ein Auto. Doch das ist nicht seine letzte Tat.
Uwe Rechtenbach
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Mehr Artikel