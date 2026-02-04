Polizeieinsatz in Lichtenstein: Täter-Duo befindet sich mit Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich auf der Flucht

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gab es einen Einbruch in eine Firma an der Glauchauer Straße. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung zu den Verdächtigen.

Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Büroräume einer Firma auf der Glauchauer Straße in Lichtenstein entwendet. Der Einbruch wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 3 Uhr bemerkt. Danach gab es einen Polizeieinsatz. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Sie... Bargeld im mittleren vierstelligen Euro-Bereich haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Büroräume einer Firma auf der Glauchauer Straße in Lichtenstein entwendet. Der Einbruch wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 3 Uhr bemerkt. Danach gab es einen Polizeieinsatz. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Sie...