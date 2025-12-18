MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Dienstag begann der Bau eines Provisoriums anstelle der alten Polsterbrücke, auf dem inzwischen auch wieder Autos ans andere Ufer rollen können.
Am Dienstag begann der Bau eines Provisoriums anstelle der alten Polsterbrücke, auf dem inzwischen auch wieder Autos ans andere Ufer rollen können. Bild: Carla Hüttner
Am Dienstag begann der Bau eines Provisoriums anstelle der alten Polsterbrücke, auf dem inzwischen auch wieder Autos ans andere Ufer rollen können.
Am Dienstag begann der Bau eines Provisoriums anstelle der alten Polsterbrücke, auf dem inzwischen auch wieder Autos ans andere Ufer rollen können. Bild: Carla Hüttner
Hohenstein-Ernstthal
Provisorischer Brückenschlag über Rödlitzbach in Lichtenstein
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lichtensteiner Stadtverwaltung hat Wort gehalten: Noch vor Weihnachten wurde die schwierige Situation für die Anwohner am anderen Bachufer erst einmal beendet.

Es hat tatsächlich noch rechtzeitig geklappt: Wie von Lichtensteins Stadtverwaltung angekündigt, ist an Stelle der ehemaligen Polsterbrücke in der Woche vor Weihnachten ein Provisorium geschaffen worden, über das die Anwohner nun auch wieder mit Autos auf die andere Seite des Rödlitzbachs fahren können. Am Montag wurden die Vorbereitungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:18 Uhr
3 min.
Lichtentanne: Historiker sorgt für „gläsernes“ Schönfels
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein.
Schon als Kind habe er sich für Historie interessiert, sagt Dr. Jörg Hofmann. Jahrzehnte später verschafft ihm dieses Hobby einen Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne.
Torsten Piontkowski
22.09.2025
3 min.
Einsturzgefährdete Brücke in Rödlitz kurzfristig abgerissen: Engpass bei Heizöl droht
Die Polsterbrücke ist weg, es gibt nur noch eine provisorische Fußgängerbrücke. Hier der Blick in Richtung Hauptstraße. Schwierigkeiten gibt es bei den Anliegern auf der gegenüberliegenden Bach-Seite.
Für betroffene Anwohner hat die Stadt umgehend eine Behelfszufahrt geschaffen. Damit sind jedoch nicht alle Probleme gelöst.
Bernd Appel
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
02.12.2025
3 min.
Abgeschnittene Anlieger: Lichtenstein will Brücken-Notstand beheben
Seit einigen Monaten gibt es statt der Polsterbrücke nur noch einen Steg für Fußgänger.
Nachdem die alte Polsterbrücke kollabiert ist, können weder Heizöl noch Flüssiggas ans andere Ufer geliefert werden. Nun soll es Abhilfe geben.
Bernd Appel
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel