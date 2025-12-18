Provisorischer Brückenschlag über Rödlitzbach in Lichtenstein

Die Lichtensteiner Stadtverwaltung hat Wort gehalten: Noch vor Weihnachten wurde die schwierige Situation für die Anwohner am anderen Bachufer erst einmal beendet.

Es hat tatsächlich noch rechtzeitig geklappt: Wie von Lichtensteins Stadtverwaltung angekündigt, ist an Stelle der ehemaligen Polsterbrücke in der Woche vor Weihnachten ein Provisorium geschaffen worden, über das die Anwohner nun auch wieder mit Autos auf die andere Seite des Rödlitzbachs fahren können. Am Montag wurden die Vorbereitungen...