Prozess: Behinderte Frau in Oberlungwitz beim Sonnenbaden von Auto überrollt

Die Unfallfahrerin musste sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal verantworten.

Den Anblick wird der jungen Physiotherapeut wohl nie vergessen: Als er am 6. August 2024 aus der Lebenshilfe-Wohnstätte in Oberlungwitz kommt, sieht er eine junge Frau im Hof auf dem Boden liegen, die gerade von einem Auto überrollt wird und laut schreit. So hat der Zeuge es am Mittwoch vor dem Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal geschildert....