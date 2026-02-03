Remondis Mittelsachsen übernimmt Veolia-Standort in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Ende März schließt Veolia an der Goldbachstraße. Doch der Standort soll als Wertstoffhof erhalten bleiben. Wer steckt dahinter und was ist geplant?
Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass Veolia Ende März aus wirtschaftlichen Gründen seinen Wertstoffhof an der Goldbachstraße 14 in Hohenstein-Ernstthal schließt. Doch nun ist auch klar: Am bisherigen Standort am Kreisverkehr wird es auch künftig einen Wertstoffhof geben. Die Remondis Mittelsachsen GmbH wird an der Stelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.