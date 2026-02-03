MENÜ
Remondis Mittelsachsen übernimmt den Wertstoffhof in Hohenstein-Ernstthal.
Remondis Mittelsachsen übernimmt den Wertstoffhof in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Joachim Stretz/Remondis
Hohenstein-Ernstthal
Remondis Mittelsachsen übernimmt Veolia-Standort in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Ende März schließt Veolia an der Goldbachstraße. Doch der Standort soll als Wertstoffhof erhalten bleiben. Wer steckt dahinter und was ist geplant?

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass Veolia Ende März aus wirtschaftlichen Gründen seinen Wertstoffhof an der Goldbachstraße 14 in Hohenstein-Ernstthal schließt. Doch nun ist auch klar: Am bisherigen Standort am Kreisverkehr wird es auch künftig einen Wertstoffhof geben. Die Remondis Mittelsachsen GmbH wird an der Stelle...
