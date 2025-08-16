Riesige Rauchwolke über Bernsdorf: Einsatz für rund 60 Feuerwehrleute am Samstagnachmittag

Die Alarmierung ist kurz nach 15.45 Uhr erfolgt. Kräfte aus Bernsdorf, Gersdorf und Lichtenstein befinden sich im Einsatz.

Eine riesige Rauchwolke über dem Bernsdorfer Ortsteil Rüsdorf hat am Samstagnachmittag für ein Großaufgebot der Feuerwehr gesorgt. An der Unteren Hauptstraße standen ein Gartenhaus und umliegende Holzstapel in Flammen. Das Feuer griff auf einige trockene Bäume über. „Auf einer Fläche von rund 25 mal 25 Quadratmetern“, sagt...