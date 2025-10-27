Rock, Blues, Country überleben im „U-Boot“: Ein Oldie kämpft für Livemusik in Westsachsen

Einmal im Monat verwandelt sich eine Lichtensteiner Kneipe in einen Musiktempel der besonderen Art. Dahinter steht ein umtriebiger Ex-Bandleader.

Die Tanzfläche ist klein, dafür vom ersten Ton an proppevoll: Das Publikum in der Lichtensteiner Gaststätte „U-Boot“ braucht keine Aufwärmphase, um voll mitzugehen. Schon nach wenigen Songs wird lauthals mitgesungen etwa bei „Kling Klang“ von Keimzeit oder beim „Goldenen Reiter“. In der urigen Gartenkneipe ist kein Platz mehr frei,...