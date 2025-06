Rödlitz: Autofahrer lenkt Mercedes betrunken gegen parkendes Auto

Ein Mann hat 12.000 Euro Sachschaden verursacht, als er gegen ein Auto stieß, das dann noch gegen eine Hauswand prallte.

Rödlitz.

Ein 38-Jähriger hat am Montagabend im Lichtensteiner Ortsteil Rödlitz betrunken einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr er gegen 21.20 Uhr in einem Mercedes auf der Oberen Dorfstraße in Richtung Rödlitzer Straße und stieß auf Höhe der Hausnummer 75 mit seinem Auto gegen einen geparkten Renault, der durch den Aufprall gegen eine Hauswand geschoben wurde. Er blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von umgerechnet 1,66 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann auch nicht vorweisen. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Sachschaden an den zwei Fahrzeugen und dem Haus summiert sich derweil auf 12.000 Euro. (kru)