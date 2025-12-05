Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andreas Planitzer bereitete am Freitag den Adventsmarkt im Bauerngut vor.
Andreas Planitzer bereitete am Freitag den Adventsmarkt im Bauerngut vor.
Hohenstein-Ernstthal
Rödlitz lädt zum Adventsmarkt mit Hutzenabend
Redakteur
Von Bernd Appel
Das Bauerngut wird erneut zum Anziehungspunkt für den ganzen Ort.

Bereits zum 17. Mal veranstaltet die Kirchgemeinde Rödlitz-Heinrichsort am Sonntag im Bauerngut Rödlitz, Bernhard-Reinhold-Weg 3, von 15 bis 19 Uhr ihren Adventsmarkt. Geboten werden zum Beispiel Leckereien aus dem Lehmbackofen, Kaffee und Stollen, Gegrilltes und Glühwein; der Posaunenchor bläst, es besteht Gelegenheit zum Kerzentauchen. 15...
