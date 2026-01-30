MENÜ
Der Rödlitzer Weihnachtsbaum, der auf dem kleinen Platz nahe Kirche und Musikvereins-Domizil steht, wird am Sonntag ausgeschaltet.
Der Rödlitzer Weihnachtsbaum, der auf dem kleinen Platz nahe Kirche und Musikvereins-Domizil steht, wird am Sonntag ausgeschaltet.
Hohenstein-Ernstthal
Rödlitz lädt zum Lichtmess-Abend
Von Bernd Appel
Gefeiert wird am Sonntag, einen Tag vor dem eigentlichen Termin, an gewohnter Stelle.

Der Musikverein, dessen Förderverein, der Elternverein sowie die „Dorfwerkstatt“ laden am Sonntag, 1. Februar, erneut zu einem gemütlichen Lichtmess-Abend ans Gebäude des Musikvereins Obere Dorfstraße 4, ein. Dort ist 16 bis 19 Uhr Treffpunkt, um 17.30 Uhr wird gemeinsam mit dem Nachtwächter die Weihnachtsbeleuchtung des Baumes am...
