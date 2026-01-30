Rödlitz lädt zum Lichtmess-Abend

Gefeiert wird am Sonntag, einen Tag vor dem eigentlichen Termin, an gewohnter Stelle.

Der Musikverein, dessen Förderverein, der Elternverein sowie die „Dorfwerkstatt“ laden am Sonntag, 1. Februar, erneut zu einem gemütlichen Lichtmess-Abend ans Gebäude des Musikvereins Obere Dorfstraße 4, ein. Dort ist 16 bis 19 Uhr Treffpunkt, um 17.30 Uhr wird gemeinsam mit dem Nachtwächter die Weihnachtsbeleuchtung des Baumes am...