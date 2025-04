Rödlitz: Welche Vögel gibt es in Gärten und am Waldesrand?

Eine Vogelstimmenwanderung findet am Samstagvormittag ab 9 Uhr in Rödlitz statt. Doch warum wird so spät gestartet?

Um Vogelstimmen von Amsel bis Zaunkönig geht es am Samstag bei einer Vogelstimmenwanderung in Rödlitz. Tobias Rietzsch erklärt den Teilnehmern, was da alles tschilpt und tirilliert. Tobias Rietzsch arbeitet als Zootierpfleger und Umweltbildner in der Limbach-Oberfrohnaer Außenstelle der Naturschutzstation Gräfenmühle. Bereits im Alter von... Um Vogelstimmen von Amsel bis Zaunkönig geht es am Samstag bei einer Vogelstimmenwanderung in Rödlitz. Tobias Rietzsch erklärt den Teilnehmern, was da alles tschilpt und tirilliert. Tobias Rietzsch arbeitet als Zootierpfleger und Umweltbildner in der Limbach-Oberfrohnaer Außenstelle der Naturschutzstation Gräfenmühle. Bereits im Alter von...