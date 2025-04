Rüstet sich Hohenstein-Ernstthal für E-Mobilität?

Die WG HOT hat für ihre drei E-Autos eine Ladesäule. Doch für Mieter ist der Umstieg auf E-Mobilität mangels öffentlicher Ladesäulen derzeit nicht attraktiv. Wird es besser?

Mit öffentlichen Ladesäulen sieht es derzeit in Hohenstein-Ernstthal nicht gerade rosig aus: Zwei Ladesäulen am Bahnhof. Das war es dann auch schon. Dabei ist das bundesweite Ziel ambitioniert: Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz soll es bis 2030 in Deutschland 15 Millionen Elektro-Pkw und eine Million öffentlich...