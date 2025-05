„Russentreffen“ am Sachsenring findet wieder statt: Ein Programmpunkt fehlt, aber es gibt viel Fortschritt

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit beim „Russentreffen“ wieder Tausende Traktorfans alte und neue Landtechnik erleben können. Ein beliebter Programmpunkt fehlt diesmal aber.

Das Veranstaltungsgelände an der Goldbachstraße zwischen Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal am Fuße des Ankerbergs nimmt derzeit Gestalt an. „Wir liegen gut im Plan“, sagt Thomas Werner aus Bernsdorf, der mit seiner Familie und dem Team der Veranstaltungsagentur „Andrea & Partner“ für das „Russentreffen“ zuständig ist. Zum 18....