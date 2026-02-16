MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Samen besonderer Tomatensorten gibts bei der Saatgutbörse von Swetlana Hüttner.
Samen besonderer Tomatensorten gibts bei der Saatgutbörse von Swetlana Hüttner. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Samen besonderer Tomatensorten gibts bei der Saatgutbörse von Swetlana Hüttner.
Samen besonderer Tomatensorten gibts bei der Saatgutbörse von Swetlana Hüttner. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Saatgutbörse in Hohenstein-Ernstthal: Bei der Tomatenqueen gibt’s auch Chili, Paprika und Gurken
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Samenbörse von Swetlana Hüttner sind über 300 Tomatensorten erhältlich - aber auch Samen anderer Gemüsearten.

Die traditionelle Saatgutbörse mit Tomatenqueen Swetlana Hüttner findet am Sonntag, dem 22. Februar, im Mehrgenerationenhaus „Schützenhaus“ (Logenstraße 2) Hohenstein-Ernstthal statt. Neben mehr als dreihundert Tomatensorten gibt es auch Samen von etlichen anderen Pflanzen, darunter verschiedene Sorten von Freilandgurken, Paprika und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:50 Uhr
1 min.
Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.
Kjell Riedel
09:51 Uhr
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: Darum war die Auffahrt zur A4 am Montagmorgen blockiert
Update
Die Auffahrt zur A4 in Richtung Chemnitz ist gesperrt.
Die Zufahrt zur A4 war am Montagmorgen wegen eines querstehenden Lkw dicht.
Cristina Zehrfeld
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
12:30 Uhr
2 min.
Die Gerüchteküche in Hohenstein-Ernstthal: Einfach jämmerlich
Meinung
Redakteur
Lars Kluge bei der Einwohnerversammlung.
Gerüchte werden gemeinhin als das „älteste Massenmedium der Welt“ bezeichnet. In Hohenstein-Ernstthal kommt diese sehr spezielle Form der Kommunikation gerade zu neuer Blüte.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel