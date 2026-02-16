Saatgutbörse in Hohenstein-Ernstthal: Bei der Tomatenqueen gibt’s auch Chili, Paprika und Gurken

Auf der Samenbörse von Swetlana Hüttner sind über 300 Tomatensorten erhältlich - aber auch Samen anderer Gemüsearten.

Die traditionelle Saatgutbörse mit Tomatenqueen Swetlana Hüttner findet am Sonntag, dem 22. Februar, im Mehrgenerationenhaus „Schützenhaus“ (Logenstraße 2) Hohenstein-Ernstthal statt. Neben mehr als dreihundert Tomatensorten gibt es auch Samen von etlichen anderen Pflanzen, darunter verschiedene Sorten von Freilandgurken, Paprika und...