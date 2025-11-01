Sächsische Autorin liest in Lichtenstein

Katharina Bendixen ist im Rahmen der Reihe „Literaturforum“ am Dienstag zu Gast in der Stadtbibliothek.

Die Leipziger Schriftstellerin Katharina Bendixen liest am Dienstag, 4. November, 19.30 Uhr, in der Lichtensteiner Stadtbibliothek aus ihrem Erzählband „Eine zeitgemäße Form der Liebe“. Darin schreibt sie mit viel Fantasie über das Dasein als Mutter und über die Elternschaft. Als „parentale Prosa“ bezeichnet sie selbst dieses Werk....