Sächsisches Kabinett tagt in Lichtenstein

Vor der Sitzung am 23. September im Lichtensteiner Kulturpalais gibt es am 22. September ein „Sachsengespräch“ mit Bürgern in der Pleißentalhalle in Werdau.
Ungewöhnlich viele große, schwarze Limousinen und womöglich Polizeifahrzeuge werden am Dienstag, 23. September, am Kulturpalais in Lichtenstein vorfahren. Grund dafür ist eine Kabinettssitzung der Sächsischen Staatsregierung im Kulturpalais. Wie die Sächsische Staatskanzlei ankündigt, wird Lichtensteins Bürgermeister Jochen Fankhänel (Freie Wähler) um 9 Uhr mit einem Grußwort die nicht-öffentliche Sitzung eröffnen, in er auch der Landkreis Zwickau im Mittelpunkt stehen soll. Dazu werde Landrat Carsten Michaelis (CDU) zu Gast sein. Bürger, die mit Vertretern der Staatsregierung sprechen wollen, haben dazu beim „Sachsengespräch“ am Montag, 22. September, um 19 Uhr in der Pleißentalhalle in Werdau Gelegenheit. (mib)