Schanzen-Museum in Langenchursdorf öffnet am Freitag

Zum Reformationstag gibt es wieder einmal Gelegenheit zu einem Besuch in der besonderen Ausstellung.

Fans des DDR-Wintersports sind am Freitag, 31. Oktober, zum Besuch im kleinen Skisprung-Museum im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf eingeladen. Von 14 bis 18 Uhr ist die Ausstellung in der alten Schule, Schulstraße 17, geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Museumsgründer Danny Neukirch hat...