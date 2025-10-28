Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Danny Neukirch an den Resten der Sprungschanze mit Pokalen, die hier vergeben wurden.
Danny Neukirch an den Resten der Sprungschanze mit Pokalen, die hier vergeben wurden. Bild: Andreas Kretschel
Danny Neukirch an den Resten der Sprungschanze mit Pokalen, die hier vergeben wurden.
Danny Neukirch an den Resten der Sprungschanze mit Pokalen, die hier vergeben wurden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Schanzen-Museum in Langenchursdorf öffnet am Freitag
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Reformationstag gibt es wieder einmal Gelegenheit zu einem Besuch in der besonderen Ausstellung.

Fans des DDR-Wintersports sind am Freitag, 31. Oktober, zum Besuch im kleinen Skisprung-Museum im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf eingeladen. Von 14 bis 18 Uhr ist die Ausstellung in der alten Schule, Schulstraße 17, geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Museumsgründer Danny Neukirch hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:38 Uhr
2 min.
Brisanter Doppel-Spieltag in Berlin: DFL erklärt Ansetzung
Die Polizei wird am Samstag nicht nur im Olympiastadion gefordert sein. (Archivbild)
Tausende Dresden-Fans im Olympiastadion und fast gleichzeitig spielt Union. Der Doppel-Spieltag in Berlin könnte unruhig werden. Die Deutsche Fußball Liga begründet, warum sie so planen musste.
21.10.2025
4 min.
Sechs tote Kaninchen in Langenchursdorf: War es wirklich der Fuchs?
Lucy Schaufuß glaubt nicht, dass ihre Kaninchen von einem Fuchs getötet wurden.
Nach dem Fund mehrerer toter Kaninchen auf einem Hof in Langenchursdorf ist die Polizei sicher, dass ein Fuchs hinter dem Massaker steckt. Doch die Halter der Tiere zweifeln an dieser Erklärung
Cristina Zehrfeld
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
30.09.2025
1 min.
Schanzenmuseum öffnet am Freitag
Danny Neukirch hat sich in Langenchursdorf seinen Traum vom Museum erfüllt.
Die Ausstellung zur Skisprunggeschichte ist nur selten zu sehen.
Bernd Appel
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
Mehr Artikel