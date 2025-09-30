Schanzenmuseum öffnet am Freitag

Die Ausstellung zur Skisprunggeschichte ist nur selten zu sehen.

Im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf lädt am Freitag, 3. Oktober, das kleine Skisprung-Museum zu einem seiner seltenen Öffnungstage ein. Geöffnet ist 14 bis 18 Uhr. Die Ausstellung in der alten Schule von Langenchursdorf, Schulstraße 17, erinnert an die alte Pionierflugschanze im Hellmannsgrund. Hier befand sich zu DDR-Zeiten ein...