Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Danny Neukirch hat sich in Langenchursdorf seinen Traum vom Museum erfüllt.
Danny Neukirch hat sich in Langenchursdorf seinen Traum vom Museum erfüllt. Bild: Andreas Kretschel
Danny Neukirch hat sich in Langenchursdorf seinen Traum vom Museum erfüllt.
Danny Neukirch hat sich in Langenchursdorf seinen Traum vom Museum erfüllt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Schanzenmuseum öffnet am Freitag
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausstellung zur Skisprunggeschichte ist nur selten zu sehen.

Im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf lädt am Freitag, 3. Oktober, das kleine Skisprung-Museum zu einem seiner seltenen Öffnungstage ein. Geöffnet ist 14 bis 18 Uhr. Die Ausstellung in der alten Schule von Langenchursdorf, Schulstraße 17, erinnert an die alte Pionierflugschanze im Hellmannsgrund. Hier befand sich zu DDR-Zeiten ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
Acht bis zehn Tonnen pro Hektar erwartet: Aronia-Ernte in Langenchursdorf
Am Dienstag hat die Aronia-Ernte in Langenchursdorf begonnen. Bis zum Donnerstag sollen die 1,8 Hektar abgeerntet sein.
Cristina Zehrfeld
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
04.09.2025
1 min.
Premiere beim Dorffest in Langenchursdorf: Rennen mit Bobby Cars in vier verschiedenen Klassen
Frank Haupt hat die Bobby-Cars fürs Fest in Langenchursdorf bereitgestellt.
Nicht nur die Hüpfburg und geselliges Beisammensein sollen am Samstag zum Fest locken. Erstmals stehen auch kleine Flitzer für Rennen bereit.
Markus Pfeifer
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel