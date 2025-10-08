Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor

Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?

Es ist Millimeterarbeit, als ein schweres Zugfahrzeug den Anhänger zwischen den Buden an der Hessenmühle in Gersdorf hindurchmanövriert. Mehrere Leute waten neben dem Lkw durch den Schlamm, geben Bescheid, wie viel Platz noch ist. Der Fahrer braucht mehrere Anläufe, bis der Hänger exakt parallel vor dem erst halb aufgebauten Riesenrad steht....