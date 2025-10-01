Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Edeka-Inhaber Mike Löffler sucht am Samstag das Gespräch mit Bürgern.
Edeka-Inhaber Mike Löffler sucht am Samstag das Gespräch mit Bürgern. Bild: Andreas Kretschel
Edeka-Inhaber Mike Löffler sucht am Samstag das Gespräch mit Bürgern.
Edeka-Inhaber Mike Löffler sucht am Samstag das Gespräch mit Bürgern. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Schließen oder nicht schließen? – Gersdorfer Edeka-Inhaber will wissen, ob Bürger seinen Laden noch wollen
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Edeka-Inhaber Mike Löffler schwankt derzeit zwischen Kampfgeist und Frust. Am Samstag sucht er das Gespräch zu Kunden und Bürgern.

Der Gersdorfer Edeka steht derzeit auf der Kippe. Inhaber Mike Löffler ist hin- und hergerissen. Einerseits will er sein Geschäft weiter betreiben. Andererseits hadert er mit dem Zuspruch aus dem Dorf. Im Juli hat er gemeinsam mit anderen Gewerbetreibenden bei Bürgermeister Erik Seidel (parteilos) vorgesprochen, um auf die schwierige Lage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
29.07.2025
4 min.
„Der Ossi will nicht an die Fleischtheke“: Händler in Gersdorf bangen um ihre Dorfläden
Manuela Lotz kümmert sich im Edeka-Markt von Mike Löffler um die Fleischtheke.
Für kleine Geschäfte vor Ort ist es ein Problem, wenn die Leute lieber zum Discounter fahren. Könnten Bürgermeister und Rathaus mehr zum Erhalt der Dorfläden beitragen?
Cristina Zehrfeld
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
29.08.2025
4 min.
Tante-Emma-Laden in Gersdorf: Am Puls des Dorflebens
Das Bestellstübl von Yvonne Katzy ist ein Tante-Emma-Laden der besonderen Art. Neben 1000 kleinen Dingen gibt’s hier Hilfe in fast allen Lebenslagen.
Das Bestellstübl von Yvonne Katzy ist ein Ladengeschäft, aber auch eine Servicestelle und ein beliebter Anlaufpunkt in der Dorfmitte. Doch hat dieser Tante-Emma-Laden Zukunft?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel