Schließen oder nicht schließen? – Gersdorfer Edeka-Inhaber will wissen, ob Bürger seinen Laden noch wollen

Der Edeka-Inhaber Mike Löffler schwankt derzeit zwischen Kampfgeist und Frust. Am Samstag sucht er das Gespräch zu Kunden und Bürgern.

Der Gersdorfer Edeka steht derzeit auf der Kippe. Inhaber Mike Löffler ist hin- und hergerissen. Einerseits will er sein Geschäft weiter betreiben. Andererseits hadert er mit dem Zuspruch aus dem Dorf. Im Juli hat er gemeinsam mit anderen Gewerbetreibenden bei Bürgermeister Erik Seidel (parteilos) vorgesprochen, um auf die schwierige Lage...