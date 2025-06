Schmetterlinge, Fledermäuse, Hochlandrinder: In Oberlungwitz wird es tierisch

Um Schmetterlinge und andere Insekten, abend- und nachtaktive Tiere im Landschaftsschutzgebiet Hirschgrund oder das Mähen mit der Sense geht es bei den „Oberlungwitzer Naturtagen“.

Ziemlich untypisch für innerstädtische Grünflächen präsentiert sich derzeit die Wiese am Hennyteich in Oberlungwitz. Dort, wo einst eine Brauerei und Teile der Kaserne der Sowjetarmee waren, gibt es jetzt hohes Gras und Blühpflanzen. Die Zahl der Insekten und Schmetterlinge ist allerdings bisher geringer als üblich. Warum das so ist, wird...