Schmiererei in Lichtenstein: Polizei schaltet Staatsschutz ein

Ein Schriftzug an einem Mehrfamilienhaus an der Webendörfer Straße enthält eine antisemitische Botschaft. Was bisher bekannt ist.

Lichtenstein.

Ein Schriftzug, der eine antisemitische Botschaft enthält, beschäftigt nun Ermittler des Staatsschutzes. Er wurde von bisher unbekannten Tätern an der Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Webendörfer Straße in Lichtenstein aufgebracht (Sachschaden: etwa 50 Euro). Sie befindet sich zwischen Äußerer Zwickauer und Ringstraße. „Mit einem schwarzen Edding und in einer Größe von rund 30 mal 20 Zentimetern“, sagt Polizeisprecher Sebastian Schmidt. Er berichtet, dass der Schriftzug am Mittwoch gegen 13 Uhr bemerkt wurde. Die Tatzeit liege zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag. Die Ermittler suchen Zeugen. Sie sollen sich unter der Rufnummer 03763 640 melden. (hof)