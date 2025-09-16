Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Altbau der Grundschule Rödlitz soll durch ein Nebengebäude im Bereich der bisherigen Parkflächen ergänzt werden.
Der Altbau der Grundschule Rödlitz soll durch ein Nebengebäude im Bereich der bisherigen Parkflächen ergänzt werden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Schulanbau in Rödlitz: Von drei auf sieben Millionen Euro - und wieder zurück
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geplant und vorbereitet wird das Projekt seit nunmehr sieben Jahren, zwischenzeitlich sah es nach einem Scheitern aus. Doch nun will die Stadt Nägel mit Köpfen machen – und gegenüber früheren Plänen vier Millionen einsparen.

Wegen dieses Vorhabens hatte es viel Streit, Petitionen und eine Rücktrittsforderung gegeben: Die Erweiterung des momentan sehr beengten Grundschulstandorts Rödlitz ist seit sieben Jahren ein Riesenthema in Lichtenstein. Nun will die Stadt Nägel mit Köpfen machen: Am kommenden Montag steht im Stadtrat ein Beschluss auf der Tagesordnung, der...
