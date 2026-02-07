MENÜ
Ein Passat überschlug sich und landete neben der Autobahn.
Ein Passat überschlug sich und landete neben der Autobahn.
Update
Hohenstein-Ernstthal
Schwerer Unfall auf der A 4 bei Wüstenbrand: Es war Fahrerflucht
Von Bernd Appel
Drei Menschen wurden verletzt, die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Auf der Autobahn 4, kurz nach der Anschlussstelle Wüstenbrand in Fahrtrichtung Chemnitz, hat sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei präzisiert, wurde er gegen 11.45 Uhr durch einen schwarzen SUV ausgelöst, der plötzlich die Fahrbahn wechselte. Der Fahrer eines VW Passat wich aus, sein Fahrzeug kollidierte...
Erschienen am: 07.02.2026 | 07:07 Uhr
