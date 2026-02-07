Drei Menschen wurden verletzt, die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Auf der Autobahn 4, kurz nach der Anschlussstelle Wüstenbrand in Fahrtrichtung Chemnitz, hat sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei präzisiert, wurde er gegen 11.45 Uhr durch einen schwarzen SUV ausgelöst, der plötzlich die Fahrbahn wechselte. Der Fahrer eines VW Passat wich aus, sein Fahrzeug kollidierte...