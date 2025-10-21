Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lucy Schaufuß glaubt nicht, dass ihre Kaninchen von einem Fuchs getötet wurden.
Lucy Schaufuß glaubt nicht, dass ihre Kaninchen von einem Fuchs getötet wurden. Bild: Andreas Kretschel
Lucy Schaufuß glaubt nicht, dass ihre Kaninchen von einem Fuchs getötet wurden.
Lucy Schaufuß glaubt nicht, dass ihre Kaninchen von einem Fuchs getötet wurden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Sechs tote Kaninchen in Langenchursdorf: War es wirklich der Fuchs?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Fund mehrerer toter Kaninchen auf einem Hof in Langenchursdorf ist die Polizei sicher, dass ein Fuchs hinter dem Massaker steckt. Doch die Halter der Tiere zweifeln an dieser Erklärung

Sechs getötete Kaninchen haben Anfang Oktober im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf für Entsetzen gesorgt. Die ursprüngliche Vermutung, dass Tierquäler am Werk waren, hat die Polizei wenige Tage nach der Entdeckung revidiert. Nach der Begutachtung des Tatorts mit einem Jäger sei festgestellt worden, dass doch ein Fuchs für den Tod der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
15:08 Uhr
1 min.
Getötete Kaninchen in Callenberg: Wohl doch kein Tierquäler unterwegs
Sechs Kaninchen, unter anderem solche Zwergwidder (Symbolbild) waren in der vergangenen Woche in Langenchursdorf getötet worden.
Die Polizei hat ihre Angaben zum mutmaßlichen „Täter“ korrigiert: Es war offenbar kein Mensch.
Bernd Appel
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
04.10.2025
3 min.
Tierquälerei in Callenberg: Sechs tote Kaninchen und viele Fragezeichen
Lucy Schaufuß zeigt das Gehege, in dem die Kaninchen grausam getötet wurden.
Nach einem grausamen Vorfall im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf sucht die Polizei nach einer Spur und eine Familie hat Angst um ihre Tiere.
Markus Pfeifer
12:40 Uhr
4 min.
Trotz Nachteil ihrer Freiluftbahn: Chemnitzer Eisschnellläufer wollen sich im Junioren-Weltcup beweisen
Mika Louise Brandt ist eines von vier Chemnitzer Nachwuchstalenten, das bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Inzell überzeugen konnte.
Auf dem Eisoval im heimischen Küchwald beginnt die Saison erst kommende Woche. Damit die Sportler des ECC trotzdem in den nächsten Monaten vorn mitmischen können, hat der Verein zuletzt viel getan.
Anika Zimny
Mehr Artikel