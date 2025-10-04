Tierquälerei in Callenberg: Sechs tote Kaninchen und viele Fragezeichen

Nach einem grausamen Vorfall im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf sucht die Polizei nach einer Spur und eine Familie hat Angst um ihre Tiere.

Die Begeisterung für Kaninchen, Gänse oder Seidenhühner ist bei Familie Schaufuß in Langenchursdorf groß. Davon zeugen die Tiere auf dem Hof an der Schulstraße. Doch seit Donnerstag gibt es ein mehr als mulmiges Gefühl, nachdem in der Mittagszeit eine schlimme Entdeckung gemacht wurde: Fünf Kaninchen waren tot und teils verstümmelt. Eins...