Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lucy Schaufuß zeigt das Gehege, in dem die Kaninchen grausam getötet wurden.
Lucy Schaufuß zeigt das Gehege, in dem die Kaninchen grausam getötet wurden. Bild: Markus Pfeifer
Lucy Schaufuß zeigt das Gehege, in dem die Kaninchen grausam getötet wurden.
Lucy Schaufuß zeigt das Gehege, in dem die Kaninchen grausam getötet wurden. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Tierquälerei in Callenberg: Sechs tote Kaninchen und viele Fragezeichen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem grausamen Vorfall im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf sucht die Polizei nach einer Spur und eine Familie hat Angst um ihre Tiere.

Die Begeisterung für Kaninchen, Gänse oder Seidenhühner ist bei Familie Schaufuß in Langenchursdorf groß. Davon zeugen die Tiere auf dem Hof an der Schulstraße. Doch seit Donnerstag gibt es ein mehr als mulmiges Gefühl, nachdem in der Mittagszeit eine schlimme Entdeckung gemacht wurde: Fünf Kaninchen waren tot und teils verstümmelt. Eins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
14.08.2025
1 min.
Musik, buntes Licht, Film und Kunst in der altehrwürdigen Langenchursdorfer Mühle
Der Mühlenhof in Langenchursdorf hat viel Flair zu bieten, vom rauschenden Wasser bis zu aufwendig sanierten Gebäuden. Nun steht auch ein Festival an.
Markus Pfeifer
03.10.2025
1 min.
Zuchtkaninchen in Langenchursdorf grausam verstümmelt und getötet
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Tierquälerei.
Die Polizei schließt einen Angriff von Raubtieren aus. Eines der sechs Kaninchen ist offenbar verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel