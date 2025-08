Seifenkistenversteigerung und Kultband RB II auf Grumbacher Kiefernbergfest

Am Samstag wird im Callenberger Ortsteil Grumbach das traditionelle Kiefernbergfest gefeiert.

Das Grumbacher Kiefernbergfest steigt am Samstag ab 14 Uhr auf dem Festplatz an der Feuerwehr in Grumbach. Der Feuerwehrverein als Veranstalter hat für das Traditionsfest ein buntes Programm zusammengestellt. Es gibt Kinderspiele und eine Hüpfburg, Karussell und Spaß mit der Kübelspritze. Zu den kulinarischen Angeboten gehören unter anderem...