Seltene Gnadenhochzeit in Lichtenstein: 70 Jahre durch dick und dünn

Hohenstein-Ernstthal
Manfred und Anita Scharf haben sich am 27. August 1955 das Ja-Wort gegeben, 22 Jahre später fuhren sie zum ersten Mal in den Urlaub. Am Samstag feiern sie mit ihrer großen Familie das besondere Ehe-Jubiläum.
Gefunkt hat es im September 1953 in der damaligen Wasserschänke in Hohndorf: Manfred war 17, Anita 18, als sie sich dort beim Tanz kennenlernten und verliebten. Es funkte heftig: Im folgenden Jahr wurde ihre erste Tochter geboren. Als das Paar am 27. August 1955 im Lichtensteiner Amtsgericht heiratete, war Anita bereits zum zweiten Mal schwanger....
