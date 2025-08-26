Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Anita (90) und Manfred Scharf (89) blicken zurück auf 70 Ehe-Jahre. Ein Paar sind sie bereits seit 72 Jahren.
Anita (90) und Manfred Scharf (89) blicken zurück auf 70 Ehe-Jahre. Ein Paar sind sie bereits seit 72 Jahren. Bild: Andreas Kretschel
Anita (90) und Manfred Scharf (89) blicken zurück auf 70 Ehe-Jahre. Ein Paar sind sie bereits seit 72 Jahren.
Anita (90) und Manfred Scharf (89) blicken zurück auf 70 Ehe-Jahre. Ein Paar sind sie bereits seit 72 Jahren. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Seltene Gnadenhochzeit in Lichtenstein: 70 Jahre durch dick und dünn
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Manfred und Anita Scharf haben sich am 27. August 1955 das Ja-Wort gegeben, 22 Jahre später fuhren sie zum ersten Mal in den Urlaub. Am Samstag feiern sie mit ihrer großen Familie das besondere Ehe-Jubiläum.

Gefunkt hat es im September 1953 in der damaligen Wasserschänke in Hohndorf: Manfred war 17, Anita 18, als sie sich dort beim Tanz kennenlernten und verliebten. Es funkte heftig: Im folgenden Jahr wurde ihre erste Tochter geboren. Als das Paar am 27. August 1955 im Lichtensteiner Amtsgericht heiratete, war Anita bereits zum zweiten Mal schwanger....
