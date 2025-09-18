Senkt Lichtenstein nachträglich die Grundsteuer?

Die Stadt hat bei der Grundsteuer A etwas mehr eingenommen als erwartet. Dies nehmen zwei Fraktionen zum Anlass, eine Senkung zu fordern. Die Kommune warnt vor hohem Aufwand bei geringem Nutzen für wenige Steuerzahler.

Es sind vergleichsweise kleine Beträge, mit denen sich die Fraktionen von Freien Wählern und Werkstatt Zukunft im Lichtensteiner Stadtrat aktuell befassen: Die Stadt Lichtenstein hat bei der Grundsteuer A momentan 3800 Euro mehr eingenommen als erwartet. Und dieses Geld möchten die Fraktionen den betroffenen Steuerzahlern gern zurückgeben. Die...