So viele wie noch nie: Warum sich Störche zwischen Limbach, Hohenstein und Glauchau so wohl fühlen

Große Schwärme von Störchen konnte man in den letzten Tagen in Westsachsen beobachten. Gibt es mehr Tiere als in den Vorjahren – oder täuscht der Eindruck?

In vielen westsächsischen Regionen von Limbach-Oberfrohna und Hohenstein-Ernstthal bis Glauchau und Werdau waren in den vergangenen Tagen auffallend viele Störche zu sehen. Dabei ging es nicht nur um wenige Tiere. Immer wieder wurden auch Schwärme mit mehreren Dutzend Störchen gesehen. Das ist keine ganz neue Erscheinung. Jens Hering,... In vielen westsächsischen Regionen von Limbach-Oberfrohna und Hohenstein-Ernstthal bis Glauchau und Werdau waren in den vergangenen Tagen auffallend viele Störche zu sehen. Dabei ging es nicht nur um wenige Tiere. Immer wieder wurden auch Schwärme mit mehreren Dutzend Störchen gesehen. Das ist keine ganz neue Erscheinung. Jens Hering,...