Sommerfest in Lichtenstein mit Oldie-Band

Die Gruppe „Comeback“ lädt am Samstag zum Open-Air-Konzert am Gartenlokal „U-Boot“ ein.

Am Lichtensteiner Gartenlokal „U-Boot“ an der Äußeren Zwickauer Straße wird am Samstag ein Sommerfest mit Open-Air gefeiert. Für Unterhaltung sorgt die Band Comeback, die Oldies und Partymusik spielt. Entgegen anderslautenden Ankündigungen beginnt das Fest allerdings erst um 17 Uhr, das Konzert selbst gegen 18 Uhr. Neben der Oldie-Band...