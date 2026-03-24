Sorge in Wüstenbrand: Vereiteln Anwohner den lang ersehnten Straßenbau?

Hohenstein-Ernstthal
Die Oberlungwitzer Straße ist in miserablem Zustand, die Kommune plant den grundhaften Ausbau. Doch bisher wollen nicht alle Grundstückseigentümer mitspielen. Eine Familie sammelt Unterschriften für den Ausbau.
Solch ein grundhafter Straßenausbau sei doch „wie ein Sechser im Lotto“, erklärte Ortschaftsrätin Janine Weise am Montagabend im Wüstenbrander Rathaus; viele andere würden sich so etwas wünschen. Bei der gut besuchten Sitzung des Ortschaftsrats ging es um die Pläne für den Ausbau der Oberlungwitzer Straße. Diese werden bislang nicht...
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