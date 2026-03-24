Sorge in Wüstenbrand: Vereiteln Anwohner den lang ersehnten Straßenbau?

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Familie Bodenschatz macht sich stark für den Ausbau der Oberlungwitzer Straße, im Bild Markus und Daniela Bodenschatz mit Sohn Noah (links) und dessen Freund Fritz Kleiber: Sie (und viele andere) hoffen auf einen Fußweg. Doch das Straßenbau-Projekt ist gefährdet.
Familie Bodenschatz macht sich stark für den Ausbau der Oberlungwitzer Straße, im Bild Markus und Daniela Bodenschatz mit Sohn Noah (links) und dessen Freund Fritz Kleiber: Sie (und viele andere) hoffen auf einen Fußweg. Doch das Straßenbau-Projekt ist gefährdet. Foto: Andreas Kretschel
Seit Jahrzehnten wird die Fahrbahn nur geflickt, jetzt wäre für 325 Meter ein grundhafter Ausbau möglich.
Seit Jahrzehnten wird die Fahrbahn nur geflickt, jetzt wäre für 325 Meter ein grundhafter Ausbau möglich. Foto: Andreas Kretschel
Im Winter wird es für Fußgänger besonders schwierig, und hier sind regelmäßig viele unterwegs, etwa in Richtung Bahnhof.
Im Winter wird es für Fußgänger besonders schwierig, und hier sind regelmäßig viele unterwegs, etwa in Richtung Bahnhof. Foto: Markus Bodenschatz
Familie Bodenschatz macht sich stark für den Ausbau der Oberlungwitzer Straße, im Bild Markus und Daniela Bodenschatz mit Sohn Noah (links) und dessen Freund Fritz Kleiber: Sie (und viele andere) hoffen auf einen Fußweg. Doch das Straßenbau-Projekt ist gefährdet.
Familie Bodenschatz macht sich stark für den Ausbau der Oberlungwitzer Straße, im Bild Markus und Daniela Bodenschatz mit Sohn Noah (links) und dessen Freund Fritz Kleiber: Sie (und viele andere) hoffen auf einen Fußweg. Doch das Straßenbau-Projekt ist gefährdet. Foto: Andreas Kretschel
Seit Jahrzehnten wird die Fahrbahn nur geflickt, jetzt wäre für 325 Meter ein grundhafter Ausbau möglich.
Seit Jahrzehnten wird die Fahrbahn nur geflickt, jetzt wäre für 325 Meter ein grundhafter Ausbau möglich. Foto: Andreas Kretschel
Im Winter wird es für Fußgänger besonders schwierig, und hier sind regelmäßig viele unterwegs, etwa in Richtung Bahnhof.
Im Winter wird es für Fußgänger besonders schwierig, und hier sind regelmäßig viele unterwegs, etwa in Richtung Bahnhof. Foto: Markus Bodenschatz
Hohenstein-Ernstthal
Sorge in Wüstenbrand: Vereiteln Anwohner den lang ersehnten Straßenbau?
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oberlungwitzer Straße ist in miserablem Zustand, die Kommune plant den grundhaften Ausbau. Doch bisher wollen nicht alle Grundstückseigentümer mitspielen. Eine Familie sammelt Unterschriften für den Ausbau.

Solch ein grundhafter Straßenausbau sei doch „wie ein Sechser im Lotto“, erklärte Ortschaftsrätin Janine Weise am Montagabend im Wüstenbrander Rathaus; viele andere würden sich so etwas wünschen. Bei der gut besuchten Sitzung des Ortschaftsrats ging es um die Pläne für den Ausbau der Oberlungwitzer Straße. Diese werden bislang nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
Drei Jahre Bauzeit für 212 Meter: Schulstraße in Hohenstein-Ernstthal wird saniert
Laut Sachgebietsleiterin Angela Höller muss die Sanierung der Schulstraße in drei Bauabschnitten erfolgen, um Rettungswege - speziell zum Lessinggymnasium - zu gewährleisten.
Autofahrer müssen sich ab April umstellen: Die Schulstraße wird voll gesperrt und grundhaft ausgebaut. Geplant war eigentlich etwas anderes.
Cristina Zehrfeld
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
06:15 Uhr
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:14 Uhr
4 min.
Nach Westernstadt-Aus im Erzgebirge: Warum Geyer nun den Ärger und hohe Kosten hat
Bis vor Kurzem standen noch die Reste der einstigen Westernstadt bei Geyer. Nun wurden sie abgebaut.
Mehr als ein Jahr nach dem Ende der einstigen Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer werden die Reste abgebaut. Ein Ärgernis für die Stadt. Wie es dazu kommen konnte.
Annett Honscha
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
20.03.2026
3 min.
Was wird aus dem ehemaligen Landwarenhaus Wüstenbrand?
Der Stadtrat hat sich für den Erwerb des Landwarenhauses ausgesprochen.
Der Hohenstein-Ernstthaler Stadtrat hat sich für den Kauf des maroden Gebäudes ausgesprochen, welches direkt an die Kita-Zufahrt grenzt.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel