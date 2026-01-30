MENÜ
Laut Sachgebietsleiterin Angela Höller muss die Sanierung der Schulstraße in drei Bauabschnitten erfolgen, um Rettungswege - speziell zum Lessinggymnasium - zu gewährleisten.
Laut Sachgebietsleiterin Angela Höller muss die Sanierung der Schulstraße in drei Bauabschnitten erfolgen, um Rettungswege - speziell zum Lessinggymnasium - zu gewährleisten.
Im oberen Bereich der Schulstraße liegen die alten Abwasserleitungen in bis zu fünf Metern Tiefe.
Im oberen Bereich der Schulstraße liegen die alten Abwasserleitungen in bis zu fünf Metern Tiefe.
Wasserrohrbrüche (hier im Februar 2023) hatten auf der Schulstraße zuletzt immer wieder für Probleme gesorgt.
Wasserrohrbrüche (hier im Februar 2023) hatten auf der Schulstraße zuletzt immer wieder für Probleme gesorgt.
Hohenstein-Ernstthal
Drei Jahre Bauzeit für 212 Meter: Schulstraße in Hohenstein-Ernstthal wird saniert
Von Cristina Zehrfeld
Autofahrer müssen sich ab April umstellen: Die Schulstraße wird voll gesperrt und grundhaft ausgebaut. Geplant war eigentlich etwas anderes.

Voraussichtlich ab April ist die Schulstraße in Hohenstein-Ernstthal für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Die Straße wird grundhaft ausgebaut. Zu den Kosten der Maßnahme will Angela Höller, Sachgebietsleiterin Tiefbau, derzeit noch nichts sagen. Zwar gibt es bereits eine Kostenschätzung, doch die Ausschreibung läuft noch bis zum 10....
