Drei Jahre Bauzeit für 212 Meter: Schulstraße in Hohenstein-Ernstthal wird saniert

Hohenstein-Ernstthal
Autofahrer müssen sich ab April umstellen: Die Schulstraße wird voll gesperrt und grundhaft ausgebaut. Geplant war eigentlich etwas anderes.
Voraussichtlich ab April ist die Schulstraße in Hohenstein-Ernstthal für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Die Straße wird grundhaft ausgebaut. Zu den Kosten der Maßnahme will Angela Höller, Sachgebietsleiterin Tiefbau, derzeit noch nichts sagen. Zwar gibt es bereits eine Kostenschätzung, doch die Ausschreibung läuft noch bis zum 10....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.