Drei Jahre Bauzeit für 212 Meter: Schulstraße in Hohenstein-Ernstthal wird saniert

Autofahrer müssen sich ab April umstellen: Die Schulstraße wird voll gesperrt und grundhaft ausgebaut. Geplant war eigentlich etwas anderes.

Voraussichtlich ab April ist die Schulstraße in Hohenstein-Ernstthal für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Die Straße wird grundhaft ausgebaut. Zu den Kosten der Maßnahme will Angela Höller, Sachgebietsleiterin Tiefbau, derzeit noch nichts sagen. Zwar gibt es bereits eine Kostenschätzung, doch die Ausschreibung läuft noch bis zum 10....