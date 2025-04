SPD-Abgeordneter aus Lichtenstein: Wie Carlos Kasper sein Nachspiel im Bundestag erlebte

Eigentlich wäre Carlos Kasper schon im Urlaub gewesen, doch kurz vor Ende seines Mandats wurde er dann in Berlin für die Grundgesetz-Änderung gebraucht. Er stimmte mit zwiespältigen Gefühlen ab.

Ob die Abstimmung am Dienstag die wichtigste seiner Bundestagszeit war – da will sich der scheidende SPD-Abgeordnete Carlos Kasper (30) nicht festlegen. Immerhin hat er schon an einer Grundgesetz-Änderung mitgewirkt: 2022, als nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr gebilligt...