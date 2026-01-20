Lichtensteins letzter Schuhladen schließt

Im Geschäft von Gabi Schuster im Schlosscenter läuft momentan der Ausverkauf: Nach 35 Jahren muss sie Schluss machen mit dem Schuhhandel – ihr wurde gekündigt. Geplant war alles ganz anders.

Eine Begründung fehlt im Schreiben, das Gabi Schuster im März 2025 im Briefkasten fand: „Guten Tag, wir kündigen Ihnen den Gewerbemietvertrag … fristgerecht zum 28. Februar 2026“, heißt es kurz und bündig im Brief, den die neuen Eigentümer des Lichtensteiner Schlosscenters – sie sitzen in Dortmund – unterzeichnet haben. „Wir... Eine Begründung fehlt im Schreiben, das Gabi Schuster im März 2025 im Briefkasten fand: „Guten Tag, wir kündigen Ihnen den Gewerbemietvertrag … fristgerecht zum 28. Februar 2026“, heißt es kurz und bündig im Brief, den die neuen Eigentümer des Lichtensteiner Schlosscenters – sie sitzen in Dortmund – unterzeichnet haben. „Wir...