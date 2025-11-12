Sperrung der B 173: Noch einige Wochen wird es Stau in Lichtenstein geben

Besonders während des Berufsverkehrs braucht man in der Innenstadt viel Geduld.

Eigentlich sollte der Verkehr längst ungestört über die B 173 und an Lichtenstein vorbei fließen – doch wegen unerwarteter Probleme dauert die Vollsperrung weiter an, entsprechend staut sich der Umleitungsverkehr in der Stadt. Vor allem im Berufsverkehr stehen die Autos zum Beispiel auf der Inneren Zwickauer Straße sowie auf der...