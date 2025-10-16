„Spielplatz wurde zum Arbeitsplatz“: Zirkus-Familie Weisheit gastiert in Lichtenstein und Glauchau

Elefanten und Raubtiere werden nicht mehr präsentiert, dafür viele andere Tiere, Akrobatik, Feuerspucken und andere Künste – sogar einen Dino gibt‘s beim Circus Maximus.

Renaldo Weisheit (46) hat nach seinen Worten „den Spielplatz zum Arbeitsplatz gemacht“: Er wurde in die weitverzweigte Zirkus-Familie Weisheit hineingeboren, war von Kindesbeinen an bei den Auftritten dabei, anfangs als kleiner Clown. Wenn die Eltern ihn suchten, sei er bei den Tieren gewesen, berichtet Renaldo, längst Zirkusdirektor in... Renaldo Weisheit (46) hat nach seinen Worten „den Spielplatz zum Arbeitsplatz gemacht“: Er wurde in die weitverzweigte Zirkus-Familie Weisheit hineingeboren, war von Kindesbeinen an bei den Auftritten dabei, anfangs als kleiner Clown. Wenn die Eltern ihn suchten, sei er bei den Tieren gewesen, berichtet Renaldo, längst Zirkusdirektor in...