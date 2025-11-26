Sportzentrum Lichtenstein: Bauverzug „nicht ausgeschlossen“

Seit Monaten wird am Empfangsgebäude gebaut, dies könnte offenbar länger dauern als bisher geplant.

Dach und Fassade am Empfangsgebäude des Lichtensteiner Sportzentrum werden derzeit grundhaft instand gesetzt, die Arbeiten laufen seit einigen Monaten. Träger der Sportstätte ist der Landkreis Zwickau; auf Anfrage teilt das Landratsamt mit: „Es ist geplant, die Instandsetzung noch in diesem Jahr abzuschließen; durch die Lieferschwierigkeiten...