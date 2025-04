St. Egidien: Unbekannte wollen Automaten sprengen

Der genaue Zeitpunkt ist unklar, der Automat blieb zudem verschlossen. Dennoch ist der Sachschaden beträchtlich.

St. Egidien.

Die Beamten des Glauchauer Polizeireviers ermitteln nach einer Detonation in der Nacht zu Montag in St. Egidien. Wie die Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Karolin Hemp mitteilte, versuchten bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, einen an der Lungwitzer Straße aufgestellten Zigarettenautomaten zu sprengen. Der Automat wurde zwar nicht geöffnet, aber durch die Detonation stark beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 4000 Euro entstand. Gestohlen wurde nichts. Die Polizisten in Glauchau erbitten nun Hinweise von Zeugen, die Personen in der Nähe der Örtlichkeit gesehen haben und die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. (kru) Zeugentelefon 03763 640