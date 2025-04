St. Egidien: Warum die US-Flagge aufgezogen wurde

Einen Tag lang weht das Sternenbanner vor dem Rathaus – wegen eines Jahrestages.

Derzeit steht es schlecht um die Beziehungen zwischen den USA und Europa – doch vor dem Rathaus von St. Egidien wehte am Montag das US-Sternenbanner einträchtig neben der deutschen und der EU-Flagge. Grund der ungewöhnlichen Beflaggung ist die Ankunft von US-Soldaten in St. Egidien vor 80 Jahren: Am 14. April 1945 wurde der Ort von...