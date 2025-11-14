Stadt im Musical-Fieber: „Für den ,König der Löwen‘ muss man nach Hamburg fahren – für ,Tapsi‘ eben nach Lichtenstein“

Hohenstein-Ernstthal
In Lichtenstein und Umgebung gehört „Eisbär Tapsi“ für viele längst zur Adventszeit wie Glühwein oder Stollen. Und seine Geschichte gewinnt durch die Tanzgruppe Avanti Jahr für Jahr neue Fans. Dabei kennen außerhalb der Region nur wenige dieses Musical.
Es sei eine „niedliche, sehr kindgerechte Geschichte“, meint Elisa Preißner aus Lichtenstein über das Musical, für das ihre Tochter Liana (7) gerade mit den anderen Mädchen des Showtanzvereins Avanti trainiert. Seit Wochen üben die Tänzerinnen in zwei Gruppen jeden Donnerstagabend im Saal des Rümpfgasthofes für die Aufführungen der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.