„Stadtradeln“: Zwickau befindet sich im Endspurt

Bisher wurden von reichlich 600 Teilnehmern mehr als 96.000 Kilometer zurückgelegt. Noch bis einschließlich Montag können Kilometer für das Stadt-Ergebnis gesammelt werden.

Seit Ende Mai läuft in Zwickau das „Stadtradeln“, ein internationaler Wettbewerb, an dem sich die Stadt seit dem Jahr 2022 beteiligt. Hierbei gilt es, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen und Kilometer für die Kommune zu sammeln. Und da ist für Zwickau schon so einiges zusammengekommen, sagt Heike Reinke...