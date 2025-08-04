Stark Betrunkener greift Rettungssanitäter in Lichtenstein an

Ein Rettungssanitäter sollte einem 50-Jährigen helfen, der wiederum griff den Rettungssanitäter an, der dabei leicht verletzt wurde.

Lichtenstein.

Bei einem Einsatz in Lichtenstein ist ein Rettungssanitäter von einem stark Betrunkenen im Dienst angegriffen worden. Laut Polizei wurden Rettungskräfte am Sonntag gegen 20.20 Uhr zu einem Einsatz an die Äußere Zwickauer Straße gerufen. Ein 50-Jähriger war zuvor wegen einer Alkoholintoxikation aufgefallen und sollte deswegen in ein Krankenhaus transportiert werden. Während des Einsatzes packte der Deutsche den 49-jährigen Sanitäter und verletzte ihn dabei leicht. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Schlussendlich brachten die Rettungskräfte den 50-Jährigen, der mit über 3,5 Promille alkoholisiert war, ins Krankenhaus. (kru)