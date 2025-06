Stausee Oberwald: Spendenaktion für Kinderarche Lichtenstein

Besucher des Stausees können ihren Becherpfand spenden.

Nico Nüßner, Geschäftsführer der Naschwerke GmbH, hat eine besondere Spendenaktion gestartet: Statt „schnöde Geld zu überweisen“, hat er vor seinem Bistro am Stausee Oberwald eine originelle Sammelstation für Pfandbecher installiert. Diese können die Kunden dort in Röhren versenken – und so den Pfand von zwei Euro pro Becher...