Stausee Oberwald: Stehpaddeln ab sofort komplett verboten

Bekannt ist, dass seit diesem Jahr die Nutzung privater Stand-up-Paddle (SUP) am Stausee Oberwald verboten ist. Doch jetzt wurde entschieden: Auch eine Ausleihe ist künftig nicht mehr möglich. Warum?

Das Stand-up-Paddling (Stehpaddeln) hat sich am Stausee Oberwald in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Wassersportart entwickelt. Doch in diesem Jahr hat die Tourismus und Sport GmbH die Nutzung privater SUPs verboten. Verärgerung und Empörung waren groß. Das jedoch zunächst vor allem bei Dauercampern. Diese hatten die Stehpaddel-Saison...