Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lichtenstein aus der Luft: Für die Grundsteuer A werden knapp 200 Bescheide verschickt, für Grundsteuer B über 4000.
Lichtenstein aus der Luft: Für die Grundsteuer A werden knapp 200 Bescheide verschickt, für Grundsteuer B über 4000. Bild: Andreas Kretschel
Lichtenstein aus der Luft: Für die Grundsteuer A werden knapp 200 Bescheide verschickt, für Grundsteuer B über 4000.
Lichtenstein aus der Luft: Für die Grundsteuer A werden knapp 200 Bescheide verschickt, für Grundsteuer B über 4000. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Steuergerechtigkeit“: Lichtenstein senkt Grundsteuer für Land- und Forstwirtschaft
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war eine knappe Entscheidung: Gegen die Empfehlung der Verwaltung hat der Stadtrat eine Entlastung gebilligt, von der nur wenige profitieren.

Reiner Süß, Fraktionschef der Freien Wähler, mochte über den Grund für den Vorschlag gar nichts weiter sagen: „Steuergerechtigkeit ist herzustellen, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.“ Das war im Stadtrat nicht für alle so einfach, es gab eine längere Diskussion um den Antrag von Freien Wählern und Werkstatt Z zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
23.09.2025
4 min.
Empörung in Lichtenstein: „Entschuldigen uns nicht bei St. Egidien“
Mario Müller (FDP), Alexander Illing (Werkstatt Z) und Eric Schöniger (CDU, v. l.) hatten die Sondersitzung in St. Egidien besucht und sprachen jetzt im Lichtensteiner Stadtrat über ihre Eindrücke.
Drei Lichtensteiner Stadträte zeigen sich erschüttert und enttäuscht, sie finden deutliche Worte zur Debatte im Gemeinderat des Nachbarorts. Dort wurde unter anderem der Vorwurf erhoben, Lichtenstein habe St. Egidien „über den Tisch gezogen“.
Bernd Appel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
06:30 Uhr
3 min.
Senkt Lichtenstein nachträglich die Grundsteuer?
Nach der Neuregelung der Grundsteuer mussten die Kommunen die Hebesätze anpassen. Momentan hat Lichtenstein dadurch ein klein wenig mehr Geld bekommen.
Die Stadt hat bei der Grundsteuer A etwas mehr eingenommen als erwartet. Dies nehmen zwei Fraktionen zum Anlass, eine Senkung zu fordern. Die Kommune warnt vor hohem Aufwand bei geringem Nutzen für wenige Steuerzahler.
Bernd Appel
Mehr Artikel