„Steuergerechtigkeit“: Lichtenstein senkt Grundsteuer für Land- und Forstwirtschaft

Es war eine knappe Entscheidung: Gegen die Empfehlung der Verwaltung hat der Stadtrat eine Entlastung gebilligt, von der nur wenige profitieren.

Reiner Süß, Fraktionschef der Freien Wähler, mochte über den Grund für den Vorschlag gar nichts weiter sagen: „Steuergerechtigkeit ist herzustellen, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.“ Das war im Stadtrat nicht für alle so einfach, es gab eine längere Diskussion um den Antrag von Freien Wählern und Werkstatt Z zur...